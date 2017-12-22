Diğer
Kategoriler

Hırsızlık cinayetinde define anlaşmazlığı iddiası

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde hırsızlık için girildiği iddia edilen ve gelin ile kayınvalidesinin bıçaklanarak öldürüldüğü olayın define anlaşmazlığı sebebiyle meydana geldiği iddia edildi.

Hırsızlık cinayetinde define anlaşmazlığı iddiası

22 Aralık 2017 13:13

Edinilen bilgiye göre Alaplı ilçesine bağlı Cambazlı köyünde sabah saatlerinde meydana gelen olayda N.G. ve iki arkadaşı, Akyol Ailesi’nin yaşadığı eve merdiven dayayarak girdi. Seslerin duyulması üzerine içeride boğuşma yaşandı. Boğuşma esnasında 60 yaşındaki Fatma Akyol ve gelini 26 yaşındaki Dilek Akyol ise aldıkları bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Kavga sırasında Dilek Akyol’un eşi Mehmet Akyol ve Cevdet Akyol saldırganlardan N.G.’yi yakalayarak elini ve ayağını bağladı.

Bu sırada komşuların duyması üzerine 112 ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kayınvalide Fatma Akyol ve gelini Dilek Akyol’a yaptıkları tüm müdahalelere rağmen kurtaramadı. Mehmet Akyol ve Cevdet Akyol ise boğuşma sırasında hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldılar.

Zanlı ise sağlık ekipleri tarafından jandarma eşliğinde hastaneye kaldırıldı. Olayın define anlaşmazlığı nedeniyle meydana geldiği iddia edildi. Zanlı N.G.’nin tedavisinin ardından olayı neden işledikleri ise jandarmaya vereceği ifadesinde kesinleşecek. Öte yandan Cumhuriyet Savcılığının başlattığı soruşturma sürüyor. 

Ertuğrul Yüksel
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 7°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç