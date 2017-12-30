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Hırsızlık için girdikleri evde ev sahibini bıçakla öldürdüler

Osmaniye'de 7 Ocak Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi'nde Oran apartmanında yalnız yaşayan Mustafa Oran’ın evine hırsızlık amacıyla giren 3 şüpheli tarafından bıçaklanarak öldürüldüğün ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hırsızlık için girdikleri evde ev sahibini bıçakla öldürdüler

30 Aralık 2017 02:21

Alınan bilgiye göre, yalnız yaşayan 64 yaşındaki Mustafa Oran'ın evinden sesler gelmesi üzerine komşuları polise haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, kaçmaya çalışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Evde Oran'ın cansız bedeniyle karşılaşan polisler sağlık ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Oran'ın vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle öldüğünü belirlenirken yapılan incelemenin ardından ceset otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

Yakalanan İ.E ve Ö.O isimli iki şüphelinin, N.S.G isimli başka bir şüpheliyle birlikte Oran'ın evine hırsızlık amacıyla girdikleri, Oran'ın kendilerini farketmesi üzerine şahsı bıçakladıkları kaydedildi.
Polis, kaçan diğer şüpheliyi bulmak için geniş çaplı araştırma başlattı. 

Resul Özdil

Etiketler: hırsızlık, osmaniye

 

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