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Hırsızlık için girdikleri evde gelin ve kaynanasını öldürdüler

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde eve giren hırsızlar evde bulunan 4 kişiyi bıçakladı. Olayda gelin ve kaynanası hayatını kaybederken iki kişide hastaneye kaldırıldı.

Hırsızlık için girdikleri evde gelin ve kaynanasını öldürdüler

22 Aralık 2017 09:31

Olay sabah erken saatlerde Alaplı ilçesine bağlı Cambazlı Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre N.G. ve isimleri henüz tespit edilemeyen 3 şüpheli hırsızlık amacıyla Cambazlı Köyü'nde Cevdet, Mehmet, Dilek, Fatma ve bir çocuğun birlikte yaşadığı eve girdi.

Sesleri duyan aile sakinleri uyanınca evde hırsızlarla karşı karşıya geldi. 3 hırsızlık şüphelisi çıkan kavga sırasında Cevdet, Mehmet, Dilek ve Fatma Akyol'u yaralayarak kaçtı. Ağır yaralanan Dilek ve Fatma Akyol olay yerinde hayatını kaybederken, Cevdet ile Mehmet Akyol ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Komşularının haber vermesi üzerine köye gelen jandarma ekipleri hırsızlık şüphelilerinden N.G.'yi yakalayarak gözaltına alırken, diğer iki şüphelinin bulunması içinde çalışmalarını sürüdürüyor.
Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. 

Ertuğrul Yüksel

 

Etiketler: hırsızlık

 

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