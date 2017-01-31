Edinilen bilgilere göre, İstanbul’da özellikle Bayrampaşa’da girdiği toptancılarda çelik kasaları açarak hırsızlık yaptığı şüphesiyle aranan, hakkında daha önceden 11 arama kararı ve 7 yıl kesilmiş ceza bulunan cezaevi firarisi Gürkan O. (25) isimli şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Hırsızlık Büro Amirliği’ne bağlı ekiplerin Eyüp’te önceden belirlenen bir adrese düzenlediği operasyonda, şüphelinin bulunduğu evde 3 bin 938 adet uyuşturucu hap, 3 kilogram esrar maddesi, yüklü miktarda bonzai diye tabir edilen uyuşturucu madde, 2 çalıntı araç ve bir tabancayla 7 adet mermi ele geçirildi. Operasyonda Gürkan O. ve Mustafa O. (20) isimli şüpheliler kıskıvrak yakalanırken, onlara yardım ettiği öne sürülen Hakan E. ve Mehmet Süleyman A. isimli şüpheliler de gözaltına alındı.

Hırsızlıktan elde ettikleri paraları uyuşturucuyla katlamışlar

Şüphelilerin, birçok hırsızlık olayına karıştığı ve hırsızlıktan kazandıkları paralarla uyuşturucu alıp satarak kazançlarını katladığı öğrenildi. Uyuşturucuyu genellikle hırsızlardan oluşan yakın çevrelerine sattığı öğrenilen hırsızların, eylemlerden önce kendileri de uyuşturucu hap kullandığı belirtildi. Hırsızların genelinin hırsızlık yapmadan önce uyuşturucu hap kullanıyor olması nedeniyle şüphelilerin uyuşturucu satmaya başladığı ve ellerindeki uyuşturucuyu satmakta hiç zorlanmadıkları da ifade edildi.

Hırsızlık anları güvenlik kamerasında

Öte yandan, hırsızlık anları güvenlik kameralarına da yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan ilk görüntülerde, toptancı halinde bir iş yerine giren hırsızların, içerideki hareketlilikleri görülüyor. İkinci görüntülerde, hırsızların yine halde bir iş yerine girip yazıhanedeki kasayı sürükledikleri ve hırsızlık yaptıkları kameralara yansıyor. Bir diğer görüntüde ise hırsızlık yapmak amacıyla girdikleri evden araba anahtarını alıp çıkan ve dışarıdaki arabayı çalan hırsızlar olay yerinden uzaklaşıyor.

Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Hüseyin Coşkun



