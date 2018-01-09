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Hırsızlık şüphelileri kıskıvrak yakalandı

Ankara’da çalıntı kaydı olan otomobille şehir turu atan 2 şüpheli, polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu kıskıvrak yakalandı.

Hırsızlık şüphelileri kıskıvrak yakalandı

09 Ocak 2018 03:06

Edinilen bilgiye göre, çalıntı kaydı bulunan 34 GE 9069 plakalı otomobil, şehir merkezinde Plaka Takip Sistemi (PTS) kayıtlarına yakalandı. Kurtuluş, Kızılay, Sıhhiye’deki şehrin ana arterlerinde dolaşan otomobil, Atatürk Bulvarı üzerinden Dışkkapı istikametinde ilerlediği sırada Ulus kavşağında önü kesilerek durduruldu. Aracın etrafını sararak dikkatli bir şekilde içindeki iki kişiyi otomobilden indiren polis ekipleri, araçta arama yaptı. Otomobili bir şirketten kiraladıklarını belirten şüpheliler, kelepçelenerek gözaltına alındı.

Etiketler: hırsızlık

 

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