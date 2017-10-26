Hırsızlık şüphelilerine operasyon: 6 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlileri, Şehitkamil bölgesinde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüphelilerinin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalarda 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheli şahısların Kayaönü Mahallesi'nde bulunan ikametinde yapılan aramada, 3 adet LCD televizyon, 6 adet değişik markalarda cep telefonu, 2 adet tablet, 2 adet kol saati, 1 adet fotoğraf makinesi, 1 adet müzik ses sistemi, 1 adet güç kaynağı, 6 adet askeri kamuflaj elbisesi, 3 adet 6136 SKM kapsamında bıçak, 1 adet oto teybi, 1 adet çalıntı motosiklet, 3 gram eroin, hırsızlıkta kullanılan 8 adet kerpeten, 3 adet makas, 3 adet karga burun, 4 adet pense ele geçirildi. Operasyonlarda, ele geçirilen malzemelerin çok sayıda ev, iş yeri ve otodan çalındığı belirlenirken, 6 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan E.Y.'nin diğer şahıslara hırsızlık yaptırdığı, çalıntı malzemeleri ikamette sakladıkları belirlendi. Ayrıca 3 şüpheli şahsın cezaevi firarisi oldukları ve hırsızlık suçundan arandıkları anlaşıldı.

Sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.