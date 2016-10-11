Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beldibi Mahallesi'nde ormanlık alanda 2 şüpheli kişinin bulunduğu ihbarı üzerine operasyon başlattı. Belbaşı mevkii ormanlık alanında arama çalışması yapan ekipler, su deposu üzerinde yatan iki şüpheli tespit etti. Uykuda yakalanan 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada zanlıların çaldıkları 2 motosikleti ormanlık alana gizledikleri tespit edildi.

M.K. (17) ve Ş.K. (19) isimli şüphelilerin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunduğu öğrenildi. İki zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Vural Efecik

MUĞLA