Hırsızlık şüphelisi evine gidemeden yakalandı

Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı Alaçam Caddesi'nde bir marketin camını taşla kırarak içeri giren kimliği belirsiz 1 kişi iş yerinde bulunan yazar kasanın para çekmecesini alarak kayıplara karıştı. Marketin camlarının kırık olduğunu gören bir vatandaş olayı polise haber verdi. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler şahsın kimliğini belirleyerek yakalamak çalışma başlattı. Kimliği belirlenen Sinan B. isimli şüphelinin Fatih Mahallesi'ndeki evini polisler çembere aldı. Olayın gerçekleşmesinden 20 dakika sonra eve gelen şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Ahmet Şükrü Uluçay