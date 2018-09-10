Hırsızlık şüphelisinin yakınları hastanede kavga çıkardı: 3’ü polis 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre, önceki gün Alpagutbey Mahallesi’nde bir inşaattan hırsızlık yapan Müslüm K. ve Arif Ö.’nün içinde bulunduğu minibüsle polis ekipleri arasında yaklaşık 20 dakika boyunca kovalamaca yaşandı.

Polis ekiplerinin tüm ihtarlarına rağmen durmayan hırsızlardan Müslüm K. isimli sürücünün elinde silaha benzer bir aletin olduğunu gören ekipler, önce havaya daha sonra da aracın lastiklerine ateş ettiler. Kurşunları minibüsün lastiklerine isabet etmesi sonucu minibüs durduruldu.

Ekipler, aralarında hırsızlığın da olduğu 13 farklı suçtan kayıtları bulunan Müslüm K. ve Arif Ö. isimli hırsızları gözaltına almak için minibüsün yanına gittiklerinde, sürücü Müslüm K.’nin yaralandığını gördüler. Müslüm K., polis ekipleri tarafından olay yerine çağırılan 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi gören Müslüm K.’nin yakınları, şahsı görmek için hastaneye gitti. Geniş güvenlik önleminin alındığı hastanede, birinci derece yakınlarına Müslük K.’yi görmeleri için izin verildi. Bu sırada Müslüm K.’nin diğer yakınları da şahsı görmek için hastaneye geldi. Polis ekiplerinin görüş için izin vermemesi üzerine Müslük K. ile polisler arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada 3’ü polis 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili 5 kişi de gözaltına alındı.

Faruk Çidem