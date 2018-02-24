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Hırsızlık yapan 1 şahıs yakalandı

Mardin Kızıltepe ilçesinde 1 iş yerine girip hırsızlık yapan 1 şahıs yakalandı

Hırsızlık yapan 1 şahıs yakalandı

24 Şubat 2018 01:48

Mardin Emniyetinden yapılan yazılı açıklamada, 1 iş yerine girip hırsızlık yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada, iş yerine ait kamera kayıtları incelenip çevre araştırması sonucunda, 2 şüpheli tespit edildi.
Şüphelilerden 1’i ekiplerce yakalandı.

İş yerinden çalınan, 2 adet leptop bilgisayar, 2 adet dövme yapımında kullanılan makine, 7 adet tüp içerisinde dövme yapımında kullanılan boya, 31 paket halinde toplam, 155 adet dövme ignesi ele geçirildi.
Yakalanan şahıs hakkında gerekli yaşal işlem başlatıldı. Diğer şahıslar hakkında yakalanmasına çalışmalar devam etmekte. 

Bilal Bedir

Etiketler: kızıltepe, mardin

 

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