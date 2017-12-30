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Hırsızlık yapan karı koca 10 dakika sonra yakalandı

Konya’da araçlarının ön plakalarını karton ile kapatan karı koca, sanayi bölgesinden hırsızlık yaptıktan 10 dakika sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.

Hırsızlık yapan karı koca 10 dakika sonra yakalandı

30 Aralık 2017 22:19

Olay, 28 Aralık Perşembe günü merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Zafer Sanayi bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi çevresinde şüpheli şahısların gezdiği ihbarı alan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler hakarete geçti. Bu sırada polis ekiplerine Selçuklu Caddesi üzerindeki bir iş yerinin önünden demirlerinin çalındığı bilgisi geldi.

Bunun üzerine çevrede şüphelileri araştırmaya başlayan polis ekipleri, bölgede 2 kişinin ticari bir araçla kaçtığını fark etti. Şüphelilerin peşine düşen polis, 42 TY 626 plakalı aracı yaklaşık 10 dakika içerisinde Horozluhan Mahallesi Adıbelli Sokak üzerinde yakaladı. Durdurulan araç içerisinde yaklaşık bin lira değerinde malzeme ele geçirildi. Malzemeler polisler tarafından Asayiş Şube Müdürlüğü bahçesine götürüldü. Gözaltına alınan Tuğba T.(29) ile Mustafa T.’nin (25) ilk ifadesinde, malzemelerin iş yerine ait olduğunu bilmedikleri için aldıklarını, malzemeleri ise hurdacıya satacaklarını söylediği öğrenildi.

Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyette götürülürken, ele geçirilen malzemelerinin sahibine teslim edildiği belirtildi.

İbrahim Yetkin
 

 

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