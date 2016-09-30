Geçtiğimiz Pazar günü saat 00.30 sıralarında, Urla Otoban gişelerinde şüphe üzerine polis ekiplerince durdurulmak istenen 35 UHK 32 plakalı araç 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanan araçta yapılan aramada Çeşme ilçesinden üç ayrı evden çalınan eşyaların bulunduğu tespit edildi. Özcan K., Hüseyin S. ve Enver A. gözaltına alındı. Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırmada; aracın şüphelilerde bir aydır kiralık olarak bulunduğunu, aracın geriye dönük GPRS incelemesinde Urla ilçesinde 7 adet tekne motoru hırsızlığı olayına karıştığını tespit etti.

Şahısların araçlarında ve evlerinde yapılan aramada; şüphelilerin ev ve iş yerlerinden çaldığı tespit edilen bir adet 126 ekran televizyon, bir adet laptop, 2 adet kamera, 2 adet müzik çalar, 2 adet fotoğraf makinesi, 7 adet tekne motoru ve bir adet elektrikli jeneratör ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin hırsılık yaparken kullandığı değerlendirilen bir adet şarjlı tornavida ve şarj cihazı, bir adet darbeli matkap, bir adet canavar tabir edilen spiral, 2 adet düz ve yıldız tornavida, bir adet kutu içinde matkap uçları, bir adet siyah renkli fenerli lokma takımı, bir adet kazma da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özcan K., Hüseyin S. ve Enver A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Atakan Şen