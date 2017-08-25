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Hırsızlık zanlısı, cinayet şüphelisi çıktı

İstanbul’da bir hırsızlık zanlısının arabasından çıkan silahın bir cinayette kullanıldığı ortaya çıktı.

Hırsızlık zanlısı, cinayet şüphelisi çıktı

25 Ağustos 2017 11:51

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz aylarda Fatih’te bir araç çalındı. Polis ekiplerinin çalışması sonucunda aracı Serhat İ.'nin (21) çaldığı tespit edildi. Yaklaşık bir hafta sonra polis ekipleri tarafından bulunan araçta 2 silah bulundu. Otomobili çalan Serhat İ. çıkarıldığı mahkeme tarafından oto hırsızlığı suçundan tutuklanırken araçta bulunan silahlar ise incelenmek üzere Kriminal Polis laboratuvarına gönderildi.

Araçta bulunan silahın cinayette kullanıldığı tespit edildi
Kriminal laboratuvarında yapılan incelemelerde seri numarası silinen silahın Bağcılar’da Emrah Şarman’ın (1987) öldürülmesinde kullanıldığı belirlendi. Haziran ayında işlenen cinayetten sonra olay yerinde 25 boş kovan bulunup failleri bulunamamıştı.
Cinayet Büro ekiplerinin cinayet araştırmasını derinleştirdiği öğrenildi.

İsmail Bulut - Murat Horoz

 

Etiketler: İstanbul


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