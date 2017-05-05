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Hırsızlık zanlısı: 'Eşim mama ve bez istedi telefon çaldım'

Adana'da bir kadının fermuarı açık olan çantasından cep telefonunu çalan zanlının, "20 aylık evliyim, eşim bebek için mama ve bez istedi, param olmadığı için ben de telefon çalıp aldım" dediği öğrenildi.

Hırsızlık zanlısı: Eşim mama ve bez istedi telefon çaldım

05 Mayıs 2017 13:46
Hırsızlık zanlısı: 'Eşim mama ve bez istedi telefon çaldım' - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesinde alışveriş yapmak için girdiği bir mağazada telefonunun çalındığını fark eden Gözde F., durumu polise bildirdi. Olay yerine giden ekipler, güvenlik kameraları kayıtlarında yaptığı incelemede, cep telefonunun Gözde F.'nin mağazaya girdiği sırada bir kişi tarafından çalındığını belirledi. Zanlının, daha önce aynı suçtan kaydı bulunan Burak Ç. olduğunu tespit eden polis ekipleri, şüpheliyi Saydam Caddesi'nde yakaladı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheli Burak Ç.'nin ifadesinde, "20 aylık evliyim. Hanım çocuğa bez parası istiyor. Çocuğuma bez alacak, mama alacak, masraflarını karşılayacak param yok. Ben de nasıl mama ve bez alırım diye düşünürken kadının çantasını açık görüp cep telefonunu aldım. Daha sonra cep telefonunu satarak bebeğime mama ve bez aldım" dediği öğrenildi.

Zanlı, ifadesi alındıktan sonra Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. 

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

Etiketler: adana, hırsızlık zanlısı


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