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Hırsızlık zanlısı karı koca Sevgililer Günü'ne nezarethanede girdi

Adana'da toplu taşıma aracında bir lise öğrencisinin cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalan karı koca Sevgililer Gününe nezarethanede girdi.

Hırsızlık zanlısı karı koca Sevgililer Gününe nezarethanede girdi

14 Şubat 2017 12:19
Hırsızlık zanlısı karı koca kamerada - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet K. (28), eşi Hatice K. (44) ile birlikte 10 Şubat 2016 günü bir toplu taşıma aracına bindi. Karı koca yan yana boş olan iki koltuğa oturdu. Bir süre sonra Mehmet K. gelen yaşlı bir kadına yer verip ayağa kalktı. Bu arada Mehmet K. hemen yanında duran lise öğrencisi M.A.'nın (17) cebinde duran cep telefonunu gözüne kestirerek çalmak için çaba harcadı. Mehmet K. bir türlü cep telefonu alamayınca eşinin de birine yer vererek kalkıp kendine perde yapmasını istedi. Eşi ise bir süre bekleyip kalkmadı.

Ancak eşinin ısrarına dayanamayan Hatice K. yer verip ayağa kalkarak eşinin yanına geldi. Bu arada araca bir yolcu da binerek karı kocanın yanına geldi. Toplu taşıma aracı da bu arada fren yapınca Mehmet K. çocuğun cebinden cep telefonunu alıp karısına verdi. Hatice K.'da aldığı cep telefonunu hemen çantasına koydu. Bu arada çocuk bir şeyler olduğunun farkına vararak Mehmet K.'ya doğru baktı. Mehmet K. ile eşi hemen toplu taşıma aracından indi. Çocuk ise bir süre sonra cep telefonunun çalındığını fark ederek aramaya başladı. Çocuk toplu taşıma aracından inerek polise başvurdu. Bu anlar ise araç kamerası tarafından görüntülendi.

SEVGİLİLER GÜNÜNDE NEZARETE GİRDİLER

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri başvuru üzerine güvenlik kamerasını izleyerek zanlıların kimliğini belirledi. Zanlılar dün Yeşiloba Mahallesi'nde gözaltına alındı. Karı koca zanlılar emniyette sorgulanıp 14 Şubat Sevgililer Günü'ne de nezarethanede girdi. Bugün ise zanlı karı koca ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında Mehmet K. kendisine kumpas kurulduğunu ileri sürerken, Hatice K. basın mensuplarına saldırdı.

Etiketler: adana, hırsızlık zanlısı, sevgililer günü, seyhan


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