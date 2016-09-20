Suç dosyası bir hayli kabarık olan S.D (17), son 3 günde 2 kapkaç ve 2 hırsızlık olayına karıştı. S.D. yine bir okulun inşaatından demir çalmaya çalıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitti. Polisleri gören zanlı, kaçmak için okul inşaatının 3. katından kendini aşağıya bıraktı. Ayakları kırılan S.D., Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisi yapılan S.D, Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alındıktan sonra adliyeye çıkarıldı. Mahkemece tutuklanan S.D, Bursa Kapalı Cezaevine gönderildi.