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Hırsızlık zanlısı polisten kaçarken ayağını kırdı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde çok sayıda hırsızlık kaydı bulunan S.D, polisten kaçmak isterken ayağını kırdı.

Hırsızlık zanlısı polisten kaçarken ayağını kırdı

20 Eylül 2016 10:39

Suç dosyası bir hayli kabarık olan S.D (17), son 3 günde 2 kapkaç ve 2 hırsızlık olayına karıştı. S.D. yine bir okulun inşaatından demir çalmaya çalıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitti. Polisleri gören zanlı, kaçmak için okul inşaatının 3. katından kendini aşağıya bıraktı. Ayakları kırılan S.D., Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisi yapılan S.D, Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alındıktan sonra adliyeye çıkarıldı. Mahkemece tutuklanan S.D, Bursa Kapalı Cezaevine gönderildi. 

Etiketler: bursa, hırsızlık zanlısı


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