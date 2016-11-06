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Hırsızlık zanlısını vatandaşlar yakaladı

Mersin'de pazardan alışveriş yapan bir kadının cüzdanını çalarak kaçan hırsızlık zanlısı, vatandaşlar tarafından yakalandı. Yakalandıktan sonra öfkeli kalabalık tarafından tartaklanan şüpheli, daha sonra polise teslim edildi.

Hırsızlık zanlısını vatandaşlar yakaladı

06 Kasım 2016 14:41
Hırsızlık zanlısını vatandaşlar yakaladı - Tıkla İzle

Merkez Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, pazar alışverişini tamamladıktan sonra evine dönen Meltem Yaman'ın (33) yanına yaklaşan bir kişi, çantasındaki cüzdanını çalarak kaçmaya başladı. Durumu fark ederek bağırmaya başlayan kadının çığlıklarına yetişen vatandaşlar, şüphelinin peşine düştü. Hırsızlık şüphelisi Muzaffer A. (28), pazar yerinin kalabalık olması nedeniyle fazla uzaklaşamadan yakalandı.

Yakalandıktan sonra Meltem Yaman'ın bulunduğu yere getirilen zanlı, çevredeki öfkeli vatandaşların tepkisiyle karşılaşırken, bazı kişiler tarafından da tartaklandı. Daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilen Muzaffer A., gözaltına alınarak Mağazalar Polis Merkezi'ne götürüldü. 

Etiketler: hırsızlık zanlısı, Mersib


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