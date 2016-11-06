Merkez Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, pazar alışverişini tamamladıktan sonra evine dönen Meltem Yaman'ın (33) yanına yaklaşan bir kişi, çantasındaki cüzdanını çalarak kaçmaya başladı. Durumu fark ederek bağırmaya başlayan kadının çığlıklarına yetişen vatandaşlar, şüphelinin peşine düştü. Hırsızlık şüphelisi Muzaffer A. (28), pazar yerinin kalabalık olması nedeniyle fazla uzaklaşamadan yakalandı.

Yakalandıktan sonra Meltem Yaman'ın bulunduğu yere getirilen zanlı, çevredeki öfkeli vatandaşların tepkisiyle karşılaşırken, bazı kişiler tarafından da tartaklandı. Daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilen Muzaffer A., gözaltına alınarak Mağazalar Polis Merkezi'ne götürüldü.