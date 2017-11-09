Hırsızlık zanlısının şaşırtan rahatlığı

Karacasu'da geçen yıl iki ayrı evden 20 bin lira tutarında ziynet eşyası ve nakit para çalınması olaylarına karıştığı tespit edilen ve hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilen hırsız Karacasu’da yine bir eve girmek üzere olduğu sırada kardeşi ile birlikte yakayı ele verdi. Karacasu Emniyet Amirliği ekiplerinin başarılı operasyonu ile gözaltına alınan kardeş hırsızlık zanlıları G.B (38) ile G.B (40) adliyeye sevk edilmelerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Nazilli Kapalı Cezaevine gönderildi.

Zanlılardan birinin Karacasu Adliyesine girişinde görüntü alan basın mensubuna “Saçlarım düzgün değil fotoğraf çekme. Daha çekeceksen makyaj yapayım” ifadelerini kullanması zanlının rahatlığını gözler önüne serdi.

Özgür Dedeoluk