Hırsızlıktan aranan araçta kalp krizinden öldü

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık olayına karıştığı tespit edildiği için aranan 26 BP 207 plakalı aracın İnegöl’e geldiği istihbaratına ulaşan İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ankara istikametinden İnegöl’e giren araç Akhisar kavşağı mevkiinde durduruldu. İbrahim S. idaresindeki araçta bulunan 67 yaşındaki İsmet S.’nin yolda fenalaştığı görüldü. Sağlık ekipleri, kalp krizi geçiren yatalak yaşlı adama kalp masajı yapmaya başladı. Yaşlı adam İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılmasına rağmen kutarılamadı.

Sürücü İbrahim S.’nin hırsızlıkta kullanıldığı gerekçesiyle aranan 26 BP 207 plakalı araç ile Karalar mevkiindeki özel rehabilitasyon merkezinde tedavi gören yatalak olan babası 67 yaşındaki İsmet S.’yi son arzusu üzerine Konya’nın Küçükhasanlar köyüne götürdüğü ve ziyaretin ardından İnegöl’e bırakmak için döndüğü öğrenildi. Polis, aracı incelemek üzere emniyete götürdü.

Salih Bakıcı