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Hırsızlıktan hüküm giydi, çalıntı eşyalarla yakalandı

Adana'da 4 ayrı hırsızlık olayından 8 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, çalıntı eşyalarla birlikte yakalandı.

Hırsızlıktan hüküm giydi, çalıntı eşyalarla yakalandı

17 Aralık 2016 09:34
Hırsızlıktan hüküm giydi, çalıntı eşyalarla yakalandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde otomobillerin kilitli kapısını açarak teyp, amfi ve hoparlör çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen polis, hırsızlık zanlısının İsmail G. olduğunu belirledi. Zanlının Mersin'in Tarsus ilçesinde ikamet ettiği ancak Adana'da Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde oturduğunu tespit eden polis, yaptığı baskında şahsı gözaltına aldı. Evde yapılan aramada çalıntı olduğu belirlenen elektronik eşyalar ele geçirildi.

İsmail G.'nin GBT incelemesinde 4 ayrı hırsızlık suçundan 8 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu da ortaya çıktı. Çalıntı elektronik eşyalar ise sahibi Hüseyin Çiftçi'ye teslim edildi.
İsmail G. sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. 

Fatih Keçe
 

Etiketler: hırsızlık


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