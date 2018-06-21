Hırvatistan Arjantin'i dağıttı! 3 gol

Arjantin - Hırvatistan karşılaşması... 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin ile Hırvatistan karşı karşıya geldi.
D Grubu'nda oynanan karşılaşmada Hırvatistan rakibini 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri Rebic, Modric ve Rakitic kaydetti.
Bu sonucun ardından iki maçını da kazanan Hırvatistan puanını 6'ya yükseltti. Arjantin ise 1 puanda kalarak gruptan çıkma şansını son maça bıraktı.
HIRVATİSTAN GARANTİLEDİ
Öte yandan Hırvatistan 6 puanla son maçlar öncesi gruptan çıkmayı garantiledi.
Grubun son haftasında Arjantin Nijerya ile karşı karşıya gelecek. Hırvatistan ise İzlanda ile karşılaşacak.
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