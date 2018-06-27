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Hırvatistan, İzlanda'yı 2-1 mağlup etti

2018 FIFA Dünya Kupası D grubu son maçında Hırvatistan, İzlanda'yı 2-1 mağlup etti.

Hırvatistan, İzlandayı 2-1 mağlup etti

27 Haziran 2018 09:31

Rostov Arena'da oynan maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Mücadelenin ikinci yarısında Hırvatistan öne geçmeyi başardı. 53. dakikada Milan Badelj'in golü ile skor 1-0'a geldi. İzlanda ise beraberliği 76. dakikada Gylfi Sigurdsson'un golü ile sağladı. Karşılaşmada beraberlik son dakikada bozuldu. Milan Badelj'in asistinde Ivan Perisic, 90. dakikada attığı golle Hırvatistan'ı 2-1 öne geçirdi ve maçın skorunu tayin etti. 

Bu skorla Hırvatistan 9 puanla gruptan çıkarken, İzlanda 2 puanda kalarak kupadan elendi.  

Etiketler: Hırvatistan, izlanda

 

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