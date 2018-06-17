Hırvatistan'da Türk yük gemisi batıyor

Hırvatistan Denizcilik, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, 85 metre uzunluğundaki Türk bandıralı bir kargo gemisinin Hırvatistan açıklarında battığı açıklandı. Mürettebattan 11'i Türk 2'si Hindistanlı 13 kişinin kurtarıldığı, kimsenin yaralanmadığı denizde şu anda kirlilik tespit edilmediği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Adriyatik'in merkezinde bulunan Vis adasının kuzeyinde geminin battığı, kirliliğin önlenmesi için önlemler alındığı belirtildi.

Gemide 3 bin ton sinter manyezit ve 70 ton da akaryakıt ile yağlama maddesinin bulunduğu ifade edildi.