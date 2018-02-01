HİSAR-A’nın test füze atışı gerçekleştirildi

Kara Kuvvetleri Komutanlığının hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından yürütülmekte olan HİSAR Projeleri kapsamında, Türkiye’nin hava savunmasında önemli görevler üstlenecek olan Milli Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR-A’nın test füzesi atışı, Milli Savunma Bakanı Canikli’nin katılımlarıyla, ROKETSAN ve ASELSAN tarafından Aksaray Bölgesi HİSAR Test Alanında başarıyla gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığından, test füze atışına ilişkin yapılan açıklama şöyle:

“Tamamlanan testlerde; HİSAR-A Projesinin Kontrol Test Füzesi ateşlendikten sonra başarılı bir şekilde Füze Fırlatma Sisteminden ayrılmış, itki vektör kontrolünde programlanan manevralarıyla uçuşuna devam etmiş, ikinci darbe motorunu da havada ateşledikten sonra uçuşunu tamamlamıştır. Füzenin uçuşu sırasında zorlu manevralar başarı ile test edilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Alçak ve Orta İrtifa Hava Savunma ihtiyacına cevap verecek ve dünyadaki örnekleriyle yarışır nitelikte Hava Savunma Füze Sistemlerinin ülkemize kazandırılması amacıyla, yürütülen HİSAR Projeleri kapsamında füzeler ROKETSAN; radar, elektro-optik, komuta kontrol, atış kontrol ise ASELSAN tarafından geliştirilmektedir. HİSAR sistemleri etkili oldukları menzil ve irtifa zarfı içerisinde uçaklara, helikopterlere, seyir füzelerine, insansız hava araçlarına ve havadan karaya füzelere karşı etkili olacaktır.”

İlker Turak