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Hisarcıklı kadınlar hamur işlerini imece usulü yapıyor

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde kadınlar kışlık yufka, erişte makarnası, mantı ve içli gözlemeleri imece usulü yapıyorlar.

Hisarcıklı kadınlar hamur işlerini imece usulü yapıyor

11 Ağustos 2017 12:07

Kışlık hamur işlerinin yapılacağı mekanlarda bir araya gelen aynı mahallede oturan veya akraba olan bayanlar ateşe vurdukları saclarda yufka ve gözleme pişiriyorlar. Ayrıca yoğurdukları hamurdan erişte makarnası ve mantılarını yaparak kışlık ihtiyaçlarını birlikte karşılıyorlar.

Dost ve akrabalar arasındaki yardım ve dayanışmanın ilçede yıllardan beri devam ettiğini ifade eden Fatma Sarıkaş,"Kış ayları boyunca birkaç ailenin tüketeceği kuru yufka, erişte makarnası ve mantıları imece usulü pişirerek işlerimizi daha çabuk yaparak, hem zamandan kazanıyor, hem de birbirimize destek oluyoruz. Bu yardımlaşma tarhana ve salça yapımında da devam ediyor. Kışın tükettiğimiz kuru yufka ve tavuk suyuyla yapılan tavuk tiridi ile yoğurtlu mantı çok lezzetli oluyor" dedi. 

Mustafa Akçay


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