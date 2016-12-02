Başbakan Binali Yıldırım, kobilere 5 milyar liralık kredi desteğinin verileceğini belirterek, "Kısa vadede hemen 500 milyonluk kaynak ayrılmak suretiyle, 5 milyara varan, bir yıllık faiz oranı da 10'un altında" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen kobiler için nefes kredisi lansmanında yaptığı konuşmada, Proje ile ilgili taraflar var TOBB, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve bankalarımız. Esasında bankalarla TOBB biraraya geldiler. Bu sıkıntılı dönemde biz ne yapabiliriz diye düşündüler. Denizbank ve Ziraat Bankası'na TOBB'a bağlı odalar ve borsalar belirli miktarda 500 milyon TL civarında bir mevduat aktarmak suretiyle, kobilere 5 milyar liraya kadar kredi desteği imkanı getirdiler" ifadelerini kullandı.

Ekonomiyi ayakta tutan kesiminin küçük ve büyük ölçekteki işletmeler olduğunu anlatan Yıldırım, "Firma sayısın baktığımız zaman yüzde 98, istihdama baktığımız zaman yüzde 70'in üzerinde, ihracata baktığımız zaman yüzde 60'ın üzerinde. Dolayısıyla ekonomiyi ayakta tutan önemli bir sektörden bahsediyoruz. Bu sektörün bugünlerde yaşadığımız dövizdeki dalgalanmaları, küresel piyasalardaki hareketliliği de dikkate aldığımızda öncelikli olarak desteklenmesi gerekiyor. Biz, bugünlerde kobilerin bu ülke için yaptıklarının karşılığını görmesi ve onların beklediği nefesi, desteği vermemiz gerekiyor. Bunu bir yandan hükümet olarak biz, bir yandan da iş alemi, bankalarımız sorumluluk üstlenerek onlar da bu kampanyaya destek veriyorlar. Kobilerle ilgili geçtiğimiz haftalarda önemli karar aldık, kobilere ilave kaynak aktararak 17 milyara kadar kredi hacmi oluşturduk. Bu ne demektir? 17 milyarlık kredi kullandıklarında Kredi Garanti Fonu, bunların kredilerine teminat gösterecek, kefil olacak ve böylece ihtiyacını görecekler. Bu ise daha kısa vadede hemen 500 milyonluk kaynak ayrılmak suretiyle, 5 milyara varan, bir yıllık faiz oranı da 10'un altında. Bugünkü piyasadaki faizleri düşündüğümüz zaman oldukça iyi sayılabilecek bir oranda kredi kullanabilecekler. Yüzde 15 riski bankalar, yüzde 85 riski yine Kredi Garanti Fonu alacak ve böylece ilk etapta 80 bin kobimize bir nefes aldıracak, ihtiyacını görecek mali kaynak sağlamış oluyoruz" şeklinde konuştu.

Bugün Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nu toplayacağını belirten Yıldırım, son durum değerlendirmelerini yapıp alınması gereken kararları paylaşacaklarını belirtti. Kamu yatırımları için 80 milyara kadar bir kaynak aktardıklarını anlatan Yıldırım, gereken tedbirlerin alınacağına işaret etti. Yıldırım, "Aslında bizim daha ilginç bir çalışmamış var, onu da önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklayacağız. O da esnafımızı, işverenimizi, ticari hayatımızı önemli ölçüde rahatlatacak bir girişimdir" diye konuştu.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ekonomik dedikodulara rağmen ekonominin sağlam duruşunu devam ettirdiğine dikkati çekerek, "Yakaladığımız istikrar ile beraber daha çok üretip daha çok satacağız. İhracat odaklı, üreterek büyümemizi reel sektörle birlikte sağlayacağız. Kobilerin ekonomideki rolü her geçen gün artarak devam etmektedir" şeklinde konuştu.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bugün TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank, Kredi Garanti Fonu ortaklığında hayata geçirilen devrim niteliğinde bir iş için biraraya geldiklerini belirterek, "Bugüne kadar yapılamayan değişimi, bu işbirliği ile gerçekleştirdik. Reel sektör ve finans sektörü olarak el ele verdik, kobilere nefes olacak bir proje hazırladık. Kredi faizlerini düşürme politikasına özel sektör olarak da biz de katkı sağlamış olduk. Kobiler yüzde 15 ila yüzde 18 arasında faizle kredi kullanıyor. Faiz baskısından nefes alamıyor, kobilere yüzde 10'un altında faizle kredi kullandırmalıyız dedik, sonrasında hemen çalışma başlattık. TOBB ve 365 oda ve borsamız olarak elimizi taşın altına koyduk. Tüm kaynaklarımızı birleştirdik. Sonra hazinemiz ve kredi garanti fonu devreye girdi. Kobiler teminat bulamıyor, bankalar da risk gördükleri için onlara kredi veremiyordu. Başbakanımızın talimatıyla Hazine destekli Kredi Garanti Fonu devreye girdi. Kobilerimizin bu proje kapsamındaki kredilerine yüzde 85 kefalet sağlandı. Son olarak da bankalarımız devreye girdi, onlar da zararı bile göz alarak bu projeye kaynak sağladılar. Böylece kobilere 5 milyar lira kredi sağlayacak nefes kredisi ortaya çıktı. Kobilere yıllık yüzde 9.90, yüzde 15-yüzde 18 alan faizi, 9.90'a, aylık da 0.83 faizle bir yıl vadeli kredi sağlayacağız. 3 ay içerisinde yaklaşık 80 bin kobimizin derdine derman olacağız. Kobilerimiz faizin altında ezdirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, "Kredi garanti fonu ve TOBB ile yaptığımız kobilere nefs kredisi. Hayat nefesle başlar. Biz, ekonominin dokusunu oluşturan, 1 milyon 700 bin kayıtlı kobinin aileleri ve çalışanlarıyla birlikte çok önemli bir kitle. Halkımızın ve yurdumuzun bu faaliyetlerine biz odalar birliği ve garanti fonu, Denizbank, Ziraat Bankası ile birlikte böyle bir projede yer almaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ise, "Böyle bir destek kredisi uygulamasında bulunmaktan gurur duyuyoruz. Tahminen 5 milyar TL üzerinde kobilerimizin hizmetine uygun faiz ile sunmuş olacağız. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun" şeklinde konuştu. Açıklamalar sonrası, taraflar bu konudaki anlaşmaya imzalarını attılar.