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Hisarcık'ta trafik kazası: 4 yaralı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Hisarcıkta trafik kazası: 4 yaralı

11 Haziran 2018 21:32

Edinilen bilgiye göre, Hisarcık ilçesinden Sefaköy istikametine seyreden Mehmet S. (62) yönetimindeki 43 FA 160 plakalı otomobil, Esire Termal Turizm Merkezi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Meydana gelen kazada ağır yaralanan otomobil sürücü Mehmet S. (62) ile otomobilde yolcu olarak bulunan Reyhan F. (15), olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, diğer yaralılar Nurtaç (18) ve Ecrin F. (5) Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.
Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Mustafa Akçay
 

 

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