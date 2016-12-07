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Hitit Üniversitesi’nin projesi örnek seçildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından "Hayatlar Değişiyor Türkiye Gelişiyor" proje fuarı Ankara’da gerçekleştirildi.

Hitit Üniversitesinin projesi örnek seçildi

07 Aralık 2016 17:48

Türkiye’nin 36 ilinde yürütülen 55 Avrupa Birliği (AB) projesine ait ürün ve çıktıların sergilendiği proje fuarında, Hitit Üniversitesi’nin uygulayıcısı olduğu “İnsana Yakışır İş İçin Kayıtlı İstihdamın Teşviki” projesi İnsan Kaynakları Operasyonel Programı (IKG) tarafından ‘en iyi proje uygulama örneği’ olarak seçildi.

Fuarın açılış konuşması Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Burak Çağatay Doğan tarafından yapıldı. Fuarın açılış oturumu Avrupa Komisyonu İstihdam, Sosyal İşler ve Sosyal İçerme Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler, Komşuluk Politikası, Genişleme ve IPA Birimi Başkan Thomas Bender, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu adına Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı François Begeot’ın tema konuşmalarının ardından Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Menekşe Şahin, IKG Program Otoritesi tarafından en iyi uygulama örneği olarak seçilen projenin amaç ve faaliyetlerine ilişkin proje tanıtımını yaptı.

Projenin tanıtımı sonrasında stantların gezilmesi ile devam eden fuarda, en iyi uygulama örneği olarak yer alan “İnsana Yakışır İş İçin Kayıtlı İstihdamın Teşviki” projesi katılımcıların ilgi odağı oldu. Fuarda, mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin arttırılması, kız çocuklarının okula devam oranlarının arttırılması, sektörel yatırım alanlarında genç istihdamının desteklenmesi, kayıtlı istihdamın teşviki ve Voc-Test merkezleri gibi beş farklı hibe programları kapsamında, ülke genelinde uygulanmış ve uygulanmakta olan toplam 336 proje içerisinden 55 proje iyi uygulama örnekleri olarak bir araya getirildi. 

Etiketler: Hitit Üniversitesi


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