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Hız kadranı 190 kilometrede takılı kaldı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde takla atan otomobilde bir kişi hayatını kaybetti. Aracın hız kadranının 190 kilometrede kalması dikkat çekti.

Hız kadranı 190 kilometrede takılı kaldı

08 Mart 2018 17:27

Kaza, Bandırma Biga - Çanakkale Yolu'nun 30. kilometresinde meydana geldi. Mehmet Öztaş'ın kullandığı 34 HE 540 plakalı lüks otomobil seyir halindeyken havanın da yağışlı olması nedeniyle kaygan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazayı gören sürücülerin ihbarı ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gönen İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Ekipler araçta yolcu olarak bulunan Sona Öztaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Araç sürücüsü Mehmet Öztaş ise yaralı halde ambulansla Bandırma Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza sonrası yapılan incelemelerde aracın hız kadranının 190'da takılı kaldığının görülmesi trafik kazalarında hız faktörünün nelere sebebiyet verebileceğini bir kez daha ortaya koydu.  

Hüseyin Efe G.
 

 

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