Geçtiğimiz yıl Eurasia Moto Bike Expo adıyla düzenlenen fuar, bu yıl Motobike Istanbul ismiyle ve yenilenen logosuyla İstanbul Fuar Merkezinde. Bu yıl fuara motosiklet ürün grubuna ait 80 katılımcı 200 farklı marka ile, 16 bisiklet firması 65 farklı marka ile katıldı. Firmalar 9-10 ve 11. salonda toplam 16 bin 836 metrekarede yer aldı. Dünyaca ünlü motosiklet ve bisiklet markalarının en yeni modellerinin yer aldığı fuarda ayrıca kasklar, sürücü giysileri, gözlükler, montlar, eldivenler, botlar, çizmeler, lastikler, modifiye ve performans kitleri, özel yağlar, katkı maddeleri ve diğer aksesuarlar gibi geniş bir ürün yelpazesi sergileniyor. Motobike Istanbul’da bu yıl ilk kez “Motobike Academy” çatısı altında çeşitli etkinlik, seminer ve atölye çalışmalarına yer verildi.

Biletler öğrencilere ve kadınlara yarı fiyatına

Messe Frankfurt Genel Müdürü Tayfun Yıldırım, katılımdan memnun olduklarını belirterek fuar hakkında genel bilgiler aktardı. Yıldırım, “Katılım beklentilerin çok üzerinde. Geçen sene toplam ziyaretçi sayısı 120 bine yaklaşmıştı. Bu sene gözlemlediğim kadarıyla geçtiğimiz seneyi katılımcı sayısı ile geçeceğiz.150 bini zorlayabiliriz. Bu sene çok fazla lansman var markalarda. Çok farklı modeller var. Fuar süresinde 20 farklı seminer olacak. Bu sene ilk defa oluyor. Ziyaretçiler ücretsiz olarak takip edebilir. Motosiklet muayenesi, nelere dikkat etmeli, güvenlik önlemleri, motosiklet kullanıcılarının hukuki hakları nelerdir. Gibi eğitimler verilecek. Çekilişlerimiz olacak. Gösterilerimiz olacak yarından itibaren. Hafta sonu hariç Öğrencilere ve kadınlara yüzde 50 indirimli bilet olanağı sunuyoruz. En yüksek 55 bin EURO en düşük bin liradan başlayan motorlar var. Her keseye uygun “diye konuştu.

Fuarın en hızlısı

Fuar katılımcısı Rahmi Gürsoy fuarın en hızlı motorsikletinin özelliklerini şu sözlerle anlattı: “Motor 200 beygir gücünde, ekstra güç ile birlikte 210 beygir gücüne çıkabiliyor. Maksimum sürat olarak 300 km/s hıza ulaşabiliyor. Bizim en hızlı modelimiz H2 ve H2R'dır. Ancak H2R modelimizin trafiğe çıkması yasak sadece pistlerde yer alabiliyor. Şu anki fiyatı 19.650€ , fiyat ve CC yüksekliğinden dolayı bunun binicisi ve alıcısı farklı kişiler oluyor. Alıcısı farklı tabi ama bakıcısı daha fazla oluyor”

Katlanılabilir elektrikli bisiklet

Fuar katılımcısı Ali Şahinbaş 3.850 TL değerindeki katlanılabilir elektrikli bisikletin özelliklerini şu sözlerle sıraladı: “Genelde yatlarda ve botlarda kullanılıyor. Ulaşım içinde Marmaray, metrobüs, metro' da rahatlıkla kullanılabilir. Kolay katlanabildiği için tercih edilen modellerimizden bir tanesi. Elektrikli olduğu için tek şarj ile 70 km yol kat edebilirsiniz. İşten eve giderken rahatlıkla kullanabilirsiniz. İster pedal ile spor yapın ister elektrik aksamını devreye sokup hız yapın. Hem pedal çevirip hemde gazda verebilirsiniz. Buda büyük bir avantaj kullanıcılar için. Fuara özel 3.850 TL dir.”

12 senedir motosiklet çiziyorum

Motosiklet tutkunu 25 yaşındaki Berkay Yazıcı 12 senedir motosiklet resimleri çiziyor. Bu sene ilk kez fuara stant açması için davet edilen Yazıcı, “Arkadaşsız kaldığım bir dönemde resme yöneldim. Motor sevdamda vardı. 12 senedir durmadan çiziyorum. Beni fuara davet ettiler bende geldim standımı kurdum. İlk defa böyle bir stant kuruluyor ”diye konuştu.

Uğur Albayrak ise trafikte motorla seyahat etmenin büyük kolaylık olduğuna dikkat çekerek, “Ortam çok güzel ilk kez geliyorum.2 senedir motor kullanıyorum. Motorla seyahat etmek çok daha rahat oluyor. Aksesuar almak için geldim. Fiyatlara bakacağım ”dedi.

“Herkes araba derdi ben motor”

Ziyaretçilerden Doğukan Öztürk motosiklet merakının çocuk yaşlarda başladığını belirterek, “Bu sene gerçekten markalar fuara çok rağbet göstermiş. Daha çok motor seçenekleri ve ekipmanları ile katılmışlar. Küçükken herkes arabaya merak salardı ben ise tersine motora merak saldım. Fiyatlar dolar piyasa bazına bakarsak biraz üst kademede kalıyor”dedi.

“Motor özgürlük demek”

Motosikletin özgürlüğü temsil ettiğini belirten 32 yaşındaki motor tutkunu Mehmet Kel , “2 yıldan beri eşimle birlikte geliyoruz. Alışveriş mahiyetinde geldik. Birazcık dolanacağız ve indirimleri takip ediyoruz. Uygun bir şeyler bulabilirsek alışverişte yapacağız. Motor özgürlük demek o rüzgarı almak demek. Çok farklı derinlerde kullanmak gerekir anacak en kısa net olanı özgürlük olur. Bu tutku bir scooter ile başladı ve 883 CC 'lik bir motora kadar yükseldi. İlk mobilet ile başladım. 16, 17 yaşımda başladım. Beyaz çorap ve kundura ile dershane önünde gezmekle başladım.

Fuar 26 Şubat Pazar gününe kadar motosiklet ve bisiklet tutkunlarını ağırlayacak.

Fatih Gavuz - Gizem Özdemir