Diğer
Kategoriler

Hizan'da 7 saatlik hasta kurtarma operasyonu

Bitlis'in Hizan ilçesinde doğum hastası kadın, karla mücadele ve sağlık ekiplerinin 7 saatlik mücadelesinin ardından hastaneye ulaştırıldı.

Hizanda 7 saatlik hasta kurtarma operasyonu

19 Ocak 2018 01:33

Hizan'ın Ballıca köyü Aksüt mezrasında doğum sancıları başlayan Yeşim İnce, karla mücadele edilerek sağlık ekiplerinin yürüttüğü 7 saatlik çalışma sonucu hastaneye ulaştırıldı. İlçeye 30 kilometre mesafede bulunan Ballıca köyü Aksüt mezrasında doğum sancıları başlayan Yeşim İnce, köy yolları karla kapalı olduğu için hastaneye ulaştırılamadı. Bunun üzerine hasta yakınları, durumu yetkililere bildirerek yardım istedi.

Haberi alan Hizan İlçe Özel İdare Şefliği karla mücadele ekipleri, 7 saat süren zorlu çalışmanın ardından köye ulaştı. Yer yer çığ düşmesi sonucu kar kalınlığının 3 metreyi bulmasından dolayı ambulans köye ulaşamadı. Hasta Yeşim İnce iş makinasına bindirilerek ambulansa ulaştırıldı.

112 sağlık ekipleri, kadına ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Hamile kadın ilk müdahalenin ardından Hizan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
 

Etiketler: Bitlis, Hizan

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç