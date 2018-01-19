Hizan'da 7 saatlik hasta kurtarma operasyonu

Hizan'ın Ballıca köyü Aksüt mezrasında doğum sancıları başlayan Yeşim İnce, karla mücadele edilerek sağlık ekiplerinin yürüttüğü 7 saatlik çalışma sonucu hastaneye ulaştırıldı. İlçeye 30 kilometre mesafede bulunan Ballıca köyü Aksüt mezrasında doğum sancıları başlayan Yeşim İnce, köy yolları karla kapalı olduğu için hastaneye ulaştırılamadı. Bunun üzerine hasta yakınları, durumu yetkililere bildirerek yardım istedi.

Haberi alan Hizan İlçe Özel İdare Şefliği karla mücadele ekipleri, 7 saat süren zorlu çalışmanın ardından köye ulaştı. Yer yer çığ düşmesi sonucu kar kalınlığının 3 metreyi bulmasından dolayı ambulans köye ulaşamadı. Hasta Yeşim İnce iş makinasına bindirilerek ambulansa ulaştırıldı.

112 sağlık ekipleri, kadına ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Hamile kadın ilk müdahalenin ardından Hizan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

