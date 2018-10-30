Hizan'da sokağa çıkma yasağı...

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Hizan ilçesi sınırları içerisinde bulunan Gayda köyüne bağlı Arpalı, Bağışlı, Ağaçlı, Recepli mezrası, Akşar köyüne bağlı Aşağıklavuz, Yukarıklavuz mezraları, Üçdirek, Küplü, Kanıgölü köy/mezraları bölgelerinde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 30 Ekim 2018 Salı günü saat 18.00'dan itibaren her gün 18.00-07.00 saatleri arasında (öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması kaydıyla) ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir” denildi.

Vahit Olcay