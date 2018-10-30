İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hizan'da sokağa çıkma yasağı...

Hizan'da sokağa çıkma yasağı...
Hizan'da sokağa çıkma yasağı...

Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Hizan ilçesi sınırları içerisinde bulunan Gayda köyüne bağlı Arpalı, Bağışlı, Ağaçlı, Recepli mezrası, Akşar köyüne bağlı Aşağıklavuz, Yukarıklavuz mezraları, Üçdirek, Küplü, Kanıgölü köy/mezraları bölgelerinde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 30 Ekim 2018 Salı günü saat 18.00'dan itibaren her gün 18.00-07.00 saatleri arasında (öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması kaydıyla) ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir” denildi.  

Vahit Olcay 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.