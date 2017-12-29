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Hizan'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Bitlis’in Hizan ilçesinde yaklaşık 4 ay önce ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Hizanda sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

29 Aralık 2017 22:43

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada. "Hizan ilçesi mülki sınırları içerisinde bulunan Yazıcık Köyü Bilgili Mezrası, Yaylacık Köyü Sarıbal Mezrası, Çalışkanlar Köyü, Yolbilen Köyü, Yolbilen Köyü Yeniçay Mezrası, Sarıtaş Köyü Gedik Mezrası, Akşar Köyü Aşağı Klıvaz Mezrası ve Yukarı Klıvauz Mezrası, Horozdere Köyü Balga ve Karaağaç mezrasında, Bitlis Valiliğinin 11/08/2017 tarihli, 1996168 sayılı kararı ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince, 11 Ağustos 2017 Cuma günü saat 17.00‘dan itibaren ikinci bir emre kadar ilan edilen Sokağa Çıkma Yasağı, 29 Aralık 2017 Cuma günü saat 23.59 ‘dan itibaren kaldırılmıştır" denildi.

 

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