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Hizb-ut Tahrir’in sözde bölge sorumlusu öldürüldü

Erzurum’da Hizb-ut Tahrir silahlı terör örgütünün sözde bölge sorumlusu Cengiz Karakuş, bıçaklanarak öldürüldü.

Hizb-ut Tahririn sözde bölge sorumlusu öldürüldü

08 Ekim 2016 09:15

Erzurum’un Mahallebaşı semtinde dün saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda, Hizb-ut Tahrir terör örgütü yöneticisi olmak suçundan defalarca polis tarafından gözaltına alınan ve bir sürede ceza evinde yatan Cengiz Karakuş (39), bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan ve özel otomobille Palandöken Devlet Hastanesine kaldırılan Karakuş, hayatını kaybetti.

Polis, Karakuş’u bıçaklayarak öldürdüğü tespit edilen S.T.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Karakuş cinayetiyle ilgili çok yönlü soruşturma sürdürülüyor.

Etiketler: Hizb-ut Tahrir’


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