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Hızını alamayan otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı: 3 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde hızını alamayan otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen başka bir otomobile çaptı. 3 kişinin yaralandığı kazada yaralılardan biri kazayı ağlayarak arkadaşlarına anlattı.


27 Ekim 2016 17:40

Kaza, İzmit ilçesine bağlı Gazanfer Bilge bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pelin Y. idaresindeki 41 E 5557 plakalı otomobil, hızını alamayarak kırmızı ışıkta bekleyen Salih A. idaresindeki 41 HR 079 plakalı otomobile çarptı. Kaza nedeniyle savrulan araç, bir süre sürüklendikten sonra yol ortasında durabilirdi. Kazada 41 E 5557 plakalı otomobilde bulunan Pelin Y., Sermin Y. ve Nurcan A. hafif şekilde yaralandı. 

Yaralılar 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada araç içerisinde bulunan ve şoka giren genç bir kadın ise kazayı yakınlarına ağlayarak anlattı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 

İsmail Gündüz
KOCAELİ 

Etiketler: Hızını alamayan otomobil


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