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Hızır Ali Çakırbeyli rolünde oynayan Yalçın Hafızoğlu kimdir?

Hızır Ali Çakırbeyli rolü ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümünde dikkatleri üzerine çeken Yalçın Hafızoğlu kimdir? İşte oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Yalçın Hafızoğlu hakkında bazı detaylar haberimizde...

Hızır Ali Çakırbeyli rolünde oynayan Yalçın Hafızoğlu kimdir?

01 Aralık 2016 10:49

YALÇIN HAFIZOĞLU KİMDİR?

Yalçın Hafızoğlu 1989 yılında İstanbul'da doğdu. 2012 yılında Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

1999 - 2002 yılları arasında Yücel Berrak' tan davul (bateri) eğitimi aldı. 2014 yılında Nazan Koçak, 2015 yılında Deniz Erdem, 2016 yılında Endemol Shine Türkiye bünyesinde Süeda Çil, Destan Batmaz ve Berna Adıgüzel' den oyunculuk eğitimleri aldı.

'Kiralık Aşk' TV dizisinde 'Selim' karakterini ardından 'Keşif' sinema filminde 'Roy' karakterini canlandırdı ve halen 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz' TV dizisinde 'Hızır Ali Çakırbeyli' karakterini canlandırmaktadır. Ayrıca 'Shall We?' ve 'Alchera' adlı gruplarda davul çalmaktadır.

Yer aldığı aktif Projeler :

Alchera -- (2012 - halen)
Shall We? -- (2015 - halen)

Sahne Projeleri:

Gürcan Ersoy -- (2013 - halen)

Sonlanmış Projeler:

Heisenberg -- (2014 - 2016)
Fetiblue Blues Band -- (2014)
Teşne -- (2014)
Tale Box -- (2013 - 2014)
Mr&Mrs -- (2013)
Merlot -- (2010)
Krank -- (2009)
Akis -- (2008 - 2010)
Fractal Dimension -- (2007 - 2011)
Integrity / 70 Db -- (2005 - 2010)
Gikal -- (2003 - 2006)

Etiketler: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hızır Ali Çakırbeyli, Yalçın Hafızoğlu


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