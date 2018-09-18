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Hızla çekilen İznik Gölü havadan görüntülendi

Hızla çekilen İznik Gölü havadan görüntülendi
Hızla çekilen İznik Gölü havadan görüntülendi

Türkiye'nin 5. büyük tatlı su gölü olan İznik Gölü'nün çekilmesi havadan görüntülendi.

Hızla çekilen İznik Gölü havadan görüntülendi! - Tıkla İzle

İznik Gölü Çakırca köyü sahilinden çekilmeye başladı. İçeriye doğru yaklaşık 2,5 metre, derinlik olarak da 1,5 metre göl çekildi. Bu durum karşısında daha önce kıyıya yanaşan kayıklar ise artık yanaşamıyor. Çevre sakinleri ise gölün çekilmesini şaşkınlıkla karşıladı.

Çakırca Mahallesi Muhtarı Zeki Bayrak, "Bu yıl yaklaşık 2.5 metre civarında bir çekilme oldu. Bazı yıllarda böyle oluyor. Göl çekiliyor. Bu fabrikaların durumuyla da alakalı. Bu sene kurak gitti. Buharlaşma da var. Ayrıca gölden su da çekiliyor. Daha önce buralara kayıklar geliyordu. Zeminden baktığımız zaman 1,5 metre, derinlik olarak da 1,5 metre çekilme var. Artık kayıklar yanaşamıyor" dedi. Öte yandan gölün çekilmesi havadan görüntülendi.  

Halil Ataş
 

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