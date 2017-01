Aydın Kamu Hastaneler Birliğine Bağlı olarak hizmet veren hastanelerde Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı tarafından antibiyotiğin doğru kullanımı ve Hızlı Antijen testinin uygulanması hakkında, Acil serviste görev yapan hekimler, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İç Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları uzmanlarına eğitim verildi. Verilen eğitimlerin ardından Hızlı Antijen Testinin hastanelerin otomasyon sistemlerine entegrasyonu sağlanarak kullanılmaya başlandı.

Aydın Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Selma Özcan, 'Akılcı İlaç Kullanımı'yla ilgili olarak yaptığı açıklamada; “Özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarında vakaların neredeyse yüzde 95’inin gereksiz antibiyotik kullandığı bilinmektedir. Gereksiz antibiyotik kullanımının öngörülemeyen birçok yan etkisi vardır. Ülkemiz şuan en çok antibiyotik kullanan ülkeler arasında yer almaktadır. Toplum olarak üst solunum yolu enfeksiyonu dediğimiz, pek çoğu viral kökenli olan rahatsızlıklarda ne yazık ki hemen antibiyotik kullanımına yönelmekte ve hekimimizin antibiyotik kullanımı ile ilgili önerilerini dikkate almamaktayız. Antibiyotik yazmayan doktor kötü doktor algısının artık değişmesi gerekiyor. Her hastaya antibiyotik kullanılmayacağı gibi her antibiyotik de her hastaya kullanılmamalıdır. Literatürde tedavide kullanılan ilacın etkinliği doğru ilaç, doğru doz, doğru hasta, doğru zaman, doğru yol, doğru ilaç şekli, doğru kayıt, doğru yanıt gibi kriterler üzerinden değerlendirilmektedir. Hızlı Antijen testinin üst solunum yolu enfeksiyonlarının tanısında kullanılması ile birlikte antibiyotik gerekip gerekmediğine 5 dakika gibi kısa bir sürede karar verilecektir. Böylelikle gereksiz antibiyotik reçetelenmeyecek özellikle mevsim ve yaş itibariyle çok sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren çocuklarımız gereksiz antibiyotik kullanmamış olacaktır” şeklinde konuştu.

