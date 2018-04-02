Hızlı nakit döngüsü paranın yıpranmasına yol açıyor

G4S tarafından düzenlenen “Nakit Döngüsünün Verimliliği Toplantısı” finans ve perakende sektörünü bir araya getirdi. Açılış konuşmasını G4S Ülke Müdürü Kağan Gümüş’ün yaptığı toplantıda, Merkez Bankası adına Emisyon Genel Müdürlüğü’nden Merkez Bankası Uzmanı Pelin Neval Tuncer, G4S Yönetim Kurulu Danışmanı Aslı Arısal, G4S Ticari ve Nakit Çözümler Direktörü Ali Evren Özsoy konuşmacı olarak yer alırken, moderatörlüğü ise Gazeteci Meliha Okur yaptı.

“Türkiye Nüfusunun yüzde 44’ü banka kullanmıyor”

G4S Yönetim Kurulu Danışmanı Aslı Arısal toplantının hemen başında Türkiye’de mevcut banknot hacmi, trendi, Türkiye nüfusunun nakit alışkanlıkları, finans ve perakendede dönen nakdin işlem süreçlerini anlatırken; nakit ekosisteminin paydaşları arasında yer alan, başta otorite olarak TCMB, bankalar ve nakit taşıma firmalarının yanı sıra nakdin en fazla dolaştığı perakende sektörünün de üzerine düşen rollerden bahsetti. Arısal “Ekosistem içindeki paydaşları ayrı ayrı düşünmek yanlış olur. Buradaki herkes bu ekosistemin bir parçası. Cebimizdeki parayı taşırken dikkatli taşımamız gerekiyor. Türk insanı cüzdan kullanmıyor maalesef. Yüzde 44’ü banka kullanmayan bir toplumda cüzdanın kullanılmadığını insanların parayı toplu halde cebine koyduğunu hepimiz görüyoruz. Öte taraftan perakendecilikte de parayı kötü kullanıyoruz. Bunun sebebi biraz da hızlı olma zorunluluğudur. Parayı fazla noktaya uğramadan Merkez Bankası’na teslim etmemiz gerekiyor. Bunun için de teknolojiden yararlanmak ve ekosistem içindeki, teknoloji sağlayan paydaşlardan istifade etmek gerekiyor. Bu döngüyü, süreci optimize etmek istiyoruz. Aslında ana fikir bu” dedi.

“Yıpranmış paralar bir maliyet oluşturuyor”

Merkez Bankası Emisyon Genel Müdürlüğünden Merkez Bankası Uzmanı Pelin Neval Tuncer ise nakit yönetim sürecinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın rolü, Türk lirası banknotların hacim ve tedavül işlemlerinin düzenlenmesi, dolaşımdaki Türk lirası banknotların kaliteli ve temiz kupürlerden oluşan bir banknot kompozisyonu içinde tutulması konularında bilgilendirme yaptı. Tuncer, “Teknoloji hızla gelişiyor. Yeni ödeme araçları çıkıyor. Ancak yine de nakit dönmeye devam ediyor. Halk hangisine güvenirse onu kullanıyor. Eğer halk nakdi kullanmaya devam ediyorsa MB da bu konuda çalışmaya ve görevini en iyi şekilde yapmaya devam edecektir” diyerek yıpranan paraların imha edilip yeniden basılmasının MB için bir maliyet oluşturduğuna da dikkat çekti.

“Cash360 ile iş yerindeki paranız banka güvencesinde”



Amaçlarının nakit akış sistemi içinde tüm paydaşları bir araya getirmek olduğunu vurgulayan ve G4S adına konuşan Ticari ve Nakit Çözümler Direktörü Ali Evren Özsoy, “Türkiye’de çok güzel gelişmeler oluyor. Cash360 amaçlarımızdan biri de perakende sektöründe nakdin oluştuğu yerde çözümü de oluşturmak. Güney Afrika’da geliştirilen Cash360 tamamen ihtiyaçlara binaen geliştirilmiş bir çözüm. Her şeyden önce nakdin oluştuğu yerde saklanmasının riski ve maliyeti var. Firmalar bunu yönetmek istemiyor. Ayrıca bilgilerini de güvende tutmak istiyorlar. Hem banka, hem perakende bilgiye daha çabuk ulaşmak istiyor. Şirketler doğal olarak bu operasyon için ayırdığı personeli başka bir yerde değerlendirmeyi daha verimli buluyor. Peki, Cash360 nasıl bir çözüm sunuyor? Oluşan nakit anında Cash360’a yatırılır. Aynı anda mutabakat sağlanır ve belirlenen banka hesaplarında para görünür. Belli döngülerde G4S zırhlı aracı tarafından alınır ve bankaya yatırılır. Banknotlar temiz bir şekilde korunur ve bankaya iletilir. Bu uygulama özellikle lokasyon olarak şehirden uzak yerlerdeki satış noktaları, benzin istasyonları, lokantalarla birlikte tüm perakende sektörü için oldukça uygundur” şeklinde konuştu.

Toplantının moderatörü Gazeteci Meliha Okur ise, teknolojinin hızla ilerlediğini ve yeni ödeme şekillerinin giderek arttığını ifade ederek, “Perakende sektörü için teknolojik çözümlerin güven ve hız getirecek. Banknotun temiz ve düzgün kullanılması bir vatandaşlık görevidir” diyerek sözlerini sonlandırdı.