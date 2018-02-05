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Hızlı tren yolunda elektrik direğine çıkan şahıs feci şekilde can verdi

Tuzla’da İçmeler hızlı tren istasyonu yakınında elektrik direğine çıkan şahıs, akıma kapılarak feci şekilde can verdi. Tellerde asılı kalan şahsın indirilmesi sırasında sefer halindeki bir tren Gebze istasyonunda bekletildi.

Hızlı tren yolunda elektrik direğine çıkan şahıs feci şekilde can verdi

05 Şubat 2018 21:11
Hızlı tren yolunda elektrik direğine çıkan şahıs feci şekilde can verdi - Tıkla İzle

Olay, akşam saatlerinde Tuzla ilçesi Evliya Çelebi Mahallesi İçmeler istasyonu yakında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs hızlı tren yolundaki elektrik direğine çıktı. Yüksek gerilim akımına kapılan şahıs, feci şekilde yanarak can verdi. Şahıs direğe asılı kalırken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Direklerdeki elektrik akımının kesilmesinin ardından itfaiye ekipleri, şahsı bulunduğu yerden indirmeye çalıştı. Şahıs uzun çalışmaların ardından bulunduğu yerden indirilirken, çalışmalar sırasında sefer halindeki bir tren Gebze istasyonunda bekletildi. Bulunduğu yerden indirilen şahsın cesedi, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Metin Başar - Cenk İşver

 

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