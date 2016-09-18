İstiklal Caddesi’ndeki bir binanın bahçesinde yaşayan kaplumbağanın robot çim biçme makinesiyle kavgaya tutuşması ilginç anlara sahne oldu. Kaplumbağanın kendisine benzettiği ve daha büyük boyutlarda olmasına rağmen kendi yaşam alanında rakip olarak gördüğü robot çim biçme makinesiyle kavgaya tutuştu. Binanın sakinleri tarafından kaydedilen görüntülerde, normalde ağır hareket ettikleri bilinen kaplumbağaların robot çim biçme makinesinin peşinden hızlı şekilde koştuğu ve yakaladığı sırada da darbe vurduğu görülüyor. Bir süre daha robotun peşinden koşan kaplumbağa robot çim biçme makinesinin garajına girmesinin ardından ise kaplumbağanın garaj önünde nöbet tuttuğu görülüyor.

