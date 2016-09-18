Diğer
Kategoriler

Hızlı ve öfkeli kaplumbağa

Aküyle çalışan ve uzaktan kumanda edilebilen robot çim biçme makinesi bir kaplumbağayı oldukça öfkelendirdi. İstiklal Caddesi’nde bir binanın bahçesinde yaşayan kaplumbağa, kendisine benzettiği ve rakip olarak gördüğü robot çim biçme makinesiyle kavgaya tutuştu.

Hızlı ve öfkeli kaplumbağa

18 Eylül 2016 15:08
Hızlı ve öfkeli kaplumbağa - Tıkla İzle

İstiklal Caddesi’ndeki bir binanın bahçesinde yaşayan kaplumbağanın robot çim biçme makinesiyle kavgaya tutuşması ilginç anlara sahne oldu. Kaplumbağanın kendisine benzettiği ve daha büyük boyutlarda olmasına rağmen kendi yaşam alanında rakip olarak gördüğü robot çim biçme makinesiyle kavgaya tutuştu. Binanın sakinleri tarafından kaydedilen görüntülerde, normalde ağır hareket ettikleri bilinen kaplumbağaların robot çim biçme makinesinin peşinden hızlı şekilde koştuğu ve yakaladığı sırada da darbe vurduğu görülüyor. Bir süre daha robotun peşinden koşan kaplumbağa robot çim biçme makinesinin garajına girmesinin ardından ise kaplumbağanın garaj önünde nöbet tuttuğu görülüyor.
 


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 30°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını \%15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!