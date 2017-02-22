Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Şubat ayı sektörel güven endeksleri istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Ocak ayında 87,5 iken, Şubat ayında yüzde 6,1 oranında artarak 92,9 değerine yükseldi. Hizmet sektörü güven endeksindeki bu artış; son üç aylık dönemde iş durumunun iyileştiğini, hizmetlere olan talebin arttığını değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talebin artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 5, yüzde 6,5 ve yüzde 6,8 arttı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Şubat ayında yüzde 2,1 oranında artarak 97,9 değerine yükseldi. Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki bu yükseliş; son üç aylık dönemde iş hacmi-satışların arttığını ve gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışların artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı. Mevcut mal stok seviyesinin mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren girişim yöneticisi sayısı ise azaldı.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 2,1 ve yüzde 4,9 artarken, mevcut mal stok seviyesi endeksi yüzde 0,6 azaldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 74,8 iken, Şubat ayında yüzde 2,1 oranında artarak 76,4 değerine ulaştı. İnşaat sektörü güven endeksindeki bu artış; gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısında artış bekleyen girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı. Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyini mevsim normalinin üzerinde değerlendiren girişim yöneticisi sayısı ise azaldı.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi yüzde 7,2 artarken, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi yüzde 4,8 azaldı.