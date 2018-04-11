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Hizmetçisi, yaşlı kadının evini soydurdu

Kadıköy’de yaşlı bir kadının evinde çalışan hizmetçi, arkadaşıyla birlikte yaşlı kadının ellerini ve ayaklarını bağlayarak, evdeki altınları çaldı. Gasp Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu 2 kadın yakalanarak gözaltına alındı.

Hizmetçisi, yaşlı kadının evini soydurdu

11 Nisan 2018 18:43

Olay, geçtiğimiz gün saat 11.00 sıralarında Kadıköy Feneryolu Mahallesi Bestekar Leyla Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi Meziyet B.’nin (84) evinde hizmetçi olarak çalışan Gulshen E. (48) polisi arayarak eve 2 erkek şahıs geldiğini ve ev sahibinin ellerini ve kollarını bağlayarak gasp ettiğini söyledi. Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği dedektifleri, hizmetçi kadının ifadeleri doğrultusunda güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntüleri inceleyen polis, erkek şahısların olmadığını ve bir kadının çantayla eve girip çıktığını belirledi.

Uyurken ellerini ve kollarını bağladılar 

Verdiği ifade doğrultusunda kamera görüntüleri ile çelişen kadın suçunu itiraf etti. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, evden tek başına çıkan Gulshen E.'nin bir süre sonra arkadaşı Nigara C. ile birlikte eve geldiği ve Nigara’nın da ayağına ve eline poşet geçirdiği görülüyor.

Altınları alıp kaçtılar 

Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu Gulshen E. ve Nigara C.'nin yaşlı kadının yatak odasına girip uyuduğu esnada elini ve kolunu bağladıkları, gözlerini de bantladıkları tespit edildi. İkilinin yaşlı kadını bağlayıp yağmalanmış süsü vermek için her tarafı dağıttığı belirlendi. Şahıslar evden 7 bilezik, 1 adet altın zincir, 1 kolye, pırlanta yüzük ve küpelerle birlikte 32 adet Cumhuriyet altınını bir çantaya doldurdu. 23 bin lira nakit para çalan Gulshen E. de komşusunu arayarak kendisinin de gasp edildiğini söyledi.
İki kadın da Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şubedeki işlemlerinin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.  

Doğan Can Cesur
 

 

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