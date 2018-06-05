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Hizmete girdiğinde bölgenin en büyüğü olacak

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde yaptırılan yaklaşık bin 200 kişi kapasiteli Beşikdüzü Ceza İnfaz Kurumu'nun inşaatı bitti açılışı bekleniyor.

Hizmete girdiğinde bölgenin en büyüğü olacak

05 Haziran 2018 10:13
Hizmete girdiğinde bölgenin en büyüğü olacak - Tıkla İzle

Bu yılın Ağustos-Eylül aylarında hizmete girmesi beklenen cezaevi, dünya standartları üzerinde olup son sistem teknoloji donanımlı. Cezaevi içerisinde her türlü sosyal alan bulunurken, 202 dönüm arazi üzerine inşa edildi.
Cezaevi içinde açık ve kapalı binalar ile lojmanlar, askeri bina, atölye ve teknik binalar yer alırken bölgenin en büyük cezaevi olduğu kaydedildi. 

Cezaevi ile ilgili bilgiler veren TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, yaklaşık 30 milyon TL’ye mal olan cezaevi inşaatının bittiğini söyledi. Balta “Bölgenin en büyük cezaevlerinden bir tanesi. Cezaevi, yaklaşık bin 200 kişilik olup 30 milyon TL’nin üzerinde para harcandı. Şu an inşaatı, fiziki mekanları tamamen bitmiş durumda. Personel kadrosu tahsis edilmiş, yakın zamanda açılışı bekleniyor” dedi. 

Balta, Beşikdüzü ilçesine cezaevinin yanı sıra bir taraftan da Organize Sanayi Bölgesi'nin ikinci etabının yapıldığına dikkat çekerek "Hükümetimiz sadece burada değil, Trabzon’un bütün ilçelerinde aynı şekilde çok önemli çalışmaları var” dedi.
 

 

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