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Hobi bahçesinde beslediği arıların soktuğu kişi ölü bulundu

Konya’da hobi bahçesi olarak kullandığı evde iddiaya göre kendi beslediği arıların saldırısına uğrayan kişi yakınları tarafından ölü bulundu.

Hobi bahçesinde beslediği arıların soktuğu kişi ölü bulundu

20 Mart 2018 01:38

Olay saat 20.00 sıralarından merkez Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi 16810 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş zamanlarında hobi olarak kullandığı bahçeye gelen Ahmet Dural (40) öğle saatlerinde arıları kontrol etmek istedi. Bu sırada Ahmet Dural arıların saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden arılar tarafından sokulan Dural bir yakınını arayarak yardım istedi. Bunun üzerine yakınları Ahmet Dural’ı tekrar telefonla arayarak durumunu öğrenmek istedi ancak Dural’a ulaşamadı. Bahçeye gelen yakınları Ahmet Dural’ı hareketsiz şekilde yatarken buldu. Dural’ın yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinin ardından Ahmet Dural’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu. 

Yakını arayıp yardım istemiş
Ahmet Dural’ın aradığı yakını Hanifi M. ”Beni saat 13.15 sıralarında aradı beni arılar soktu diye. Bende köydeyim dedim. Daha sonra da ben aradım iki üç defa ama cevap vermedi. Biraderi aradım oda Konya’da olduğunu söyledi. Çocuklarımı aradım Ahmet’e bir bakın diye. Çocuklarım da evde yoktu, benimde yakın zamanda haberim oldu” dedi. 

Ahmet Dural’ın cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Ahmet Dural’ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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