Yangın, Mevlana Mahallesi Cengiz Han 1. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafta sonları tel örgüyle çevirdiği hobi bahçesine gelerek kışlık sebze eken Metin Karadağ'ın kulübeye kurduğu sobadan çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Alevlerin içerisinde kalan Karadağ'ın yardımına mahalle sakinleri yetişti. Karadağ'ı kulübeden çıkartan mahalleli, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Alevler arasında kalarak ellerinde ufak tefek yanıklar oluşan Metin Karadağ ise olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerine bir şeyinin olmadığını söyleyerek, tedaviyi kabul etmedi.

Ahmet Şükrü Uluçay

SAMSUN