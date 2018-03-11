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Hobi için 3 katlı tarihi evde muhabbet kuşu besliyor

Trabzon’da değeri milyon TL'lerle ölçülen 3 katlı tarihi binada 23 yıldır muhabbet kuşu besleyen Hüsamettin Aygün, hobisinin parayla ölçülemeyeceğini söylüyor.

Hobi için 3 katlı tarihi evde muhabbet kuşu besliyor

11 Mart 2018 09:31

Trabzon’da esnaflık yapan 54 yaşındaki Hüsamettin Aygün, babadan kalma tarihi 3 katlı binanın tüm taliplilerine rağmen binayı muhabbet kuşlarına tahsis etmiş durumda. Milyon TL'ler değerindeki 3 katlı evinin bir katını kuşlarına ayıran Aygün, çocuk yaşlarda başlayan kuş sevgisini ölene kadar sürdüreceğini söylüyor.
Evini kiraya vererek veya satarak çok karlı bir kazanca çevirebileceğini ancak paranın kuş sevgisinin önüne geçemeyeceğini belirten Aygün, yaklaşık 23 yıldan beri babadan kalma tarihi evde kuş beslediğini söyledi. Aygün, “Kuş sevgisi bende çocukluk yaşlarda güvencin beslemekle başladı. Daha sonra 18 yaşlarında kanarya beslemeye başladım. Önce ötüm kanaryası daha sonra ırk kanaryası beslemeye başladım. 1993 yılında Trabzon’a ilk defa ırk kuşunu ben getirdim. O zamandan bu zamana kadar bu kuşları besliyorum. Binamızı da kuşların bakımı için kullanıyorum. Çok güzel bir hobi, herkese tavsiye ederim. Burası 3 kat tripleks her bir katı 100 metre kare olan bina bize babamızdan kaldı. Tahminim 100 yılın üzerinde tarihi bir bina. Burayı tercih etmemizin sebebi yüksek tavan olduğu için yazları serin oluyor. Dolayısıyla kuşlar burada daha rahat ediyor” dedi.

"Hobim parayla ölçülecek bir şey değil" 

Kuş hobisinin parayla ölçülemeyeceğini kaydeden Aygün, “Bu evi ticari amaçla da kullanabilirdim ancak bu bir hobi. Bu parayla ölçülebilen bir durum değil. Hobi işi hiç bitmez. Ömür biter bu iş bitmez. Şu an 'Yorkshire' cinsi kuş besliyorum. Burada kuş beslememle ilgili pozitif yönde tepkiler alıyorum negatif yönde hiç tepki almadım. 23 yıldan beri kuşlarımı burada besliyorum. Bu işin ticari yönünü hiç düşünmedim hep kuşlarımın rahatlığını düşündüm. Ben insanlardan zarar gördüm, bunlardan hiç zarar görmedim. 54 yaşındayım, çocukluğumdan beri kuşlarla uğraşırım, onlardan hiç zarar görmedim. Kuş sevgim öldükten sonra biter. Ömrümün sonuna kadar onlara bakacağım. Çok zevkli bir hobi. Kuşun bakışından hal ve hareketinden neresinden rahatsız olduğunu anlayabiliyorum. Ecza dolabımızda ilaçlarımız var. Yapılan yarışmalarda almış olduğumuz kupa ve madalyaları da burada bulunduruyorum. Aralarında Türkiye şampiyonluğu da var” diye konuştu.  

Bekir Koca
 

Etiketler: muhabbet kuşu

 

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