Hobi olarak başladı, ABD ve Avrupa’ya da satıyor

Batman Sanayi Sitesinde tornacılık yapan 56 yaşındaki Fahri Unay, yaklaşık 2 yıl önce hobi olarak kentin sembolü olan at başlı petrol maketi yapmaya başladı. Maketin plastik parçalarını bir araya getiren tornacı Unay, yaptığı sisteme mini piller monte ederek hareket etmesini sağladı. At başına yerleştirdiği pille çalışmasını sağlayan tornacı, makete yerleştirdiği çalışma düğmesiyle de kullanımını kolaylaştırdı.

Yıldır sanayide tornacılık yapan Fahri Unay, yaklaşık 2 yıl önce bu işi yapmaya başladığını anlatarak, “Bu işe önce hobi olarak başladık. Daha sonra sipariş geldikten sonra Yurt içi piyasasına ve ABD, Belçika, Kanada, Hollanda gibi yurt dışından da sipariş geldi. Ama en çok esnaflardan sipariş alıyorum. Günde normal olarak 15-20 adet üretiyoruz. Bu obje Batman'ımızın sembolü olduğu için her evde, her iş yerinde bulunmasını gerek duydum ve öyle başladım daha sonra iş birazda ticarete döndü. Hem tornacılık mesleğimi hem de at başı maketlerini üretiyoruz. Tornacılık işime daha çok ağırlık veriyorum ama bunu boş vakitlerimde yapıyorum şimdi elimizde bin tane obje montajı hazır bekliyor” dedi.

