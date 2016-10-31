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Hobi olarak başladı dünyaya açıldı

Hobi olarak başladığı fotoğrafçılığı meslek edinip geliştiren Murat Duru, Konya'dan dünyaya açıldı.


31 Ekim 2016 12:43

Konya ve Türkiye’nin çeşitli illerinde düğün fotoğrafı çekimleri yapan Murat Duru, özel fotoğraflarının dikkat çekmesi üzerine yurt dışından talep alıyor. Geçtiğimiz günlerde Fransa’dan davet alan ve düğün fotoğrafı çekimi gerçekleştiren Duru’ya Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden de talep geliyor.

"İlk çekimden sonra talepler arttı"
Murat Duru 15 Ekim’de Fransa’da nişan fotoğrafı çekimi yaptı. Duru, "Fotoğrafçılık mesafeleri aşar" diyerek yurt dışında çekim yapmayı hedefleyip bu hedefine ulaştığını ve yaptığı ilk çekimden sonra da yurt dışından çekim talepleri alıp, anlaşmalar yaptığını ifade etti. Düğün fotoğrafçısı Murat Duru, “Yurt dışında düğün fotoğrafı çekimleri tabii ki yurt içinde yaptığımız çekimlerden daha zorlayıcı oluyor. Ekipmanları taşıma noktasında meşakkatli bir iş ama yaptığım her çekim bir deneyim kazanmama ve portfolyoma sıra dışı fotoğraflar eklememe vesile oluyor. Bu mutluluk verici bir olay. İşi severek yapmak, onca yol gidip, mesafe kat etmeyi aşmayı zorlayıcı bir iş olmaktan çıkarıyor. Mutlu insan fotoğrafları çekmekte her zaman keyif verici” dedi.

Başarısının gurur verici olduğunun altını çizen Duru, “Bir çift Fransa'da olan nişanları için çekim talep etti. İlk başta ‘Fransa'ya çekime mi gidilir’ desem de uğraştırıcı prosedürlerden sonra bileti ve vizeyi alıp yola düştüm. Lyon'da harika fotoğraflar çektim. Yurt dışında çekim yapmak benim için güzel bir deneyimdi. Çekim yaptığım bölgelerde insanların çevreyi ve doğayı korumalarına ve çekim yaptığım mekanların güzelliğine hayran kaldım" diye konuştu.

Duru, Avrupa’nın çeşitli ülkelerine çekim için seyahatlere gideceğini sözlerine ekledi.


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