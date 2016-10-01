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Hobi olarak başladı meslek edindi

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yaşayan Münir Genç, ağaç kütüklerini çakıyla oyarak yaptığı maket hayvan ve ziraat aletleriyle Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen Tarım Fuarı’ndaki sergisi dikkat çekiyor.


01 Ekim 2016 08:48

Emekli olduktan sonra bu işe hobi olarak başlayan 64 yaşındaki Münir Genç'in günlerce uğraşarak yaptığı manda, at, eşek gibi hayvan maketleri, tarım aletleri ve at arabalı ambulans görenlerin ilgisini çekiyor.
Fuara her yıl geldiğini söyleyen Genç, “26 yaşıma kadar çiftçilik yaptım. 1977 yılında belediyeye girdim ve 2000 yılında emekli oldum. Emekliliğimden sonra bu maketleri yapmaya başladım" dedi.

‘Eski zamanlarda bu tarım aletleri kullanılıyordu’
Mesleğe hobi olarak başladığını aktaran Genç, “Hobi olarak yaptığım bu işi kendime meslek edindim. Çok eski zamanlarda bu tarım aletleri kullanılıyordu. Küçüklüğümde devamlı bu maketlerin canlısıyla beraber olduğum için yapması da kolay oluyor. Şimdiki gibi değildi. Çeşitli ağaçlar kullanarak bu maketleri yapıyorum. Bu maketleri yapmam 7 gün ile 15 gün arasında değişiyor. Bu işi severek yapıyorum” diye konuştu. 

Etiketler: hobi, tarım


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